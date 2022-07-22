Киев не в состоянии контролировать украинскую армию, так как у боевиков наблюдается значительное снижение морально-психологического состояния. Националисты сдаются в плен, дезертируют, а то и вовсе отказываются участвовать в боевых действиях, как 100-я бригада территориальной обороны в Луцке, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Аналитик заявил, что действия все той же луцкой бригады и других подразделений, которые предпринимают все возможные меры, чтобы не идти на фронт – это бунт. Боевики прекрасно видят, что вопреки заявлениям Киева о «скорой победе», российская армия продолжает перемалывать оборону ВСУ. Националисты реально смотрят на происходящие события и совершенно не хотят умирать непонятно за что.

Стоит напомнить, что уже несколько тысяч украинских боевиков добровольно сложили оружие и находятся в плену. По дезертирам статистика отсутствует, но можно точно утверждать, что их гораздо больше.