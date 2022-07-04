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Новый Центр регистрации ядерных взрывов, созданный Россией, позволит отслеживать испытания стратегического и тактического вооружения на всей планете. Это позволит предоставить международному сообществу доказательства разработки такого оружия Соединенными Штатами, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что США безнадежно отстали от России в сфере создания тактического ядерного оружия, имеющего небольшую мощность. Сейчас они активно развивают эту область и проводят многочисленные испытания, стремясь достичь паритета с РФ, передает портал “ПолитРоссия”.

Все подобные разработки в США строго засекречены, они не афишируются для широкой публики и в мире о них просто не знают. Однако новый центр даст возможность раскрыть эту тайну и показать, что Соединенные Штаты водят всех за нос.

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