Украинские ВС получили от своих американских кураторов специальных роботов-брандеров, которые могут быть использованы против кораблей Черноморского флота. Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что эти плавсредства напоминают дроны-камикадзе. Они самоуничтожаются рядом с большими судами, провоцируют сильный взрыв, сопровождающийся пожаром.

Такой робот способен преодолеть расстояние в 112 морских миль. При этом он оснащен гидроакустической станцией, которая обнаруживает препятствия и дает возможность обходить их на пути к цели. Использование в изготовлении брандеров композитных материалов делает их невидимками.

По словам Артамонова, американские роботы представляют собой своеобразный «мини-москитный флот», являющийся весьма серьезной угрозой для боевых кораблей. Поэтому недооценивать его точно не стоит.