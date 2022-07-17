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Украинские ВС получили от своих американских кураторов специальных роботов-брандеров, которые могут быть использованы против кораблей Черноморского флота. Военный эксперт Александр Артамонов рассказал, что эти плавсредства напоминают дроны-камикадзе. Они самоуничтожаются рядом с большими судами, провоцируют сильный взрыв, сопровождающийся пожаром.

Такой робот способен преодолеть расстояние в 112 морских миль. При этом он оснащен гидроакустической станцией, которая обнаруживает препятствия и дает возможность обходить их на пути к цели. Использование в изготовлении брандеров композитных материалов делает их невидимками.

По словам Артамонова, американские роботы представляют собой своеобразный «мини-москитный флот», являющийся весьма серьезной угрозой для боевых кораблей. Поэтому недооценивать его точно не стоит.

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