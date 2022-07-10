Российские ВС покинули остров Змеиный, оборонять который довольно накладно, но по-прежнему удерживают над ним контроль. Скала, открытая для обстрелов с любой стороны света, превратилась в надежную ловушку для украинских боевиков, рассказал военный эксперт Александр Артамонов в интервью изданию “Украина.ру”.

Также он сообщил, как будут действовать дальше ВС РФ. Сейчас они в минимальные сроки возьмут под контроль Северск и Артемовск, а затем займутся хорошо укрепленными Славянском, Авдеевкой и Краматорском. Тактика малых котлов, которая отлично зарекомендовала себя в Лисичанске, поможет союзным силам окончательно выгнать с территории Донбасса ВС Украины.

Следующий этап – это поход на Одессу. По мнению Артамонова, контроль над этим южным городом будет установлен после высадки десанта. Причем не в саму Одессу, а в обход нее. Но сейчас об этом говорить еще рано, уверен аналитик.