До конца июля Союзные силы добьются уверенной победе на Донбассе, а уже в августе погонят ВСУ из восточной части Днепропетровской области, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он также уверен, что взять Харьков и Николаев без серьезного штурма вряд ли получится.

В интервью сайту “Украина.ру” он рассказал, что штурмовать Харьков длинными колоннами, как на первом этапе спецоперации, ВС РФ уже не станут. Это была ошибочная тактика, поэтому сейчас разрабатываются более эффективные решения.

Николаев, как и Харьков, укреплен достаточно сильно, поэтому и его штурмовать в лоб не получится. Однако Генштаб ВС РФ уже имеет план по установлению контроля над этим южным городом, реализация которого начнется сразу после взятия Донбасса.

Эксперт пояснил, что артиллерийские расчеты, которые ВСУ расставили на высоком берегу реки Южный Буг, скорее всего будут подавляться мощными авиаударами. Кроме того, нельзя исключать и высадку морского десанта.