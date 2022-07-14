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Германия заявила о своем намерении поставить Украине 3 самоходные гаубицы, 54 БТР М113 с вооружением, 43 разведывательных беспилотника, 30 зенитных танков GEPARD с 6000 зенитных боеприпасов, 3 РСЗО MARS с боекомплектом. С таким набором вооружения ВСУ надеются одержать победу на харьковском направлении. Но эксперт Геннадий Алехин уверен, что их мечтам не суждено будет сбыться.

По словам обозревателя, российские войска сейчас готовят почву для проведения наступательной операции на Харьков. Особое внимание уделяется разведке. Кроме того, заметно увеличилась численность российских РСЗО и САУ на этом направлении.

По словам Алехина, выросло число точечных ударов по позициям ВСУ под Харьковом. Как только ВСУ получат новую партию вооружения как немецкого, так и любого другого, разведка тут же ее встретит. Будут задействованы подразделения, которые выявят и уничтожат позиции сразу на месте.

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