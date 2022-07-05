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Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин обратил внимание на то, что Россия использует тактику “Второй мировой войны” против ВСУ. Он отметил, что у украинских боевиков появились новые виды связи, беспилотники и экипировка, но они продолжают терять большое количество боевой техники. Подробности передает издание «Украина.ру».

ВСУ осознают, что без помощи НАТО справиться им не удастся. Считается, что украинские военные используют против российской армии высокотехнологическую войну, но их тактика не меняется с начала спецоперации. При этом Россия меняет тактику, что помогает более эффективно сражаться с противником.

Эксперт Алехин добавил: «Пусть это небыстро, зато четко и основательно. Главный лозунг на любой войне: «Никто не хотел умирать». Никто не отменял задачи минимизировать потери личного состава наших подразделений. Поэтому на первый план выходят артиллерийские дуэли, применение новых образцов вооружения, боевой техники, работа ВКС и беспилотники. Это действительно высокотехнологичная война».

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