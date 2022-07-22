Руководители нацистского подразделения «Кракен» (запрещено в России) не хотят передислоцироваться на Краматорское направление и обеспечивать защиту последних крепостей ДНР. Это стало причиной конфликта между нацбатом и командованием ВСУ.

Националистический батальон «Кракен» практически полностью составлен из уголовников, которым тюремный срок заменили на участие в обороне Харькова. Защиту города боевики осуществляют по своему – запугивают предпринимателей, ставят им некое подобие «крыши» и взимают мзду. Если бизнесмены платить не хотят, его торговая точка обстреливается из артиллерии, причем всю вину за это списывают на ВС РФ.

В Краматорске «Кракену» придется участвовать в боевых действиях, а не заниматься рэкетом, поэтому боевики не подчиняются приказам командования о передислокации. После того, как несколько представителей батальона получили ранения, все же отправившись в Краматорск, остальные и вовсе отказались выполнять приказы.