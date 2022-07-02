Полковник запаса Геннадий Алехин рассказал о российских генералах, которые проявили героизм в ходе спецоперации на Украине. Особо он отметил командира Второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Эседуллу Абачева, о котором «уже слагают легенды».

В настоящий момент этот военачальник, являющийся табасаранцем по национальности, выполняет задачи в Лисичанске, демонстрируя твердость духа. Он участвует в боевых действиях вместе с чеченцами, которые составляют подразделения Росгвардии.

Также героически проявил себя и генерал Валерий Шкильнюк, который участвует в прорыве обороны ВСУ на Харьковском направлении. Он спас сразу нескольких военнослужащих ВС РФ, которых закрыл своим телом от шквального минометного огня. Военачальник оказался в госпитале с множественными ранениями, однако через две недели снова вернулся на свой боевой пост и продолжает участие в спецоперации.

По словам Алехина, в зоне СВО сейчас ведут борьбу с националистами офицеры и генералы разных национальностей – русские и осетины, молдаване и чеченцы, есть много выходцев с Украины. Они делают это не по приказу, а по велению души, так как понимают, что такое русские корни и традиции.