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Киев может сколько угодно кричать о «скором наступлении» на Херсон, но дальше крика дело вряд ли зайдет, уверен бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он предположил, что ВСУ пытаются таким образом отвлечь внимание российских войск от военной операции на другом направлении.

По словам Прозорова, в противном случае заявления о контрнаступлении просто не имеют смысла и смотрятся даже смешно. В чистом поле, которое ВСУ придется пройти до Херсона, очень сложно незаметно собрать крупные силы, так как «Искандеры» не дремлют и быстро разгромят противника.

Прозоров описал один из сценариев, которые может разыграть Украина. Она продолжит кричать о контрнаступлении, а затем «внезапно» нападет на какое-то село в Харьковской области и отобьет его у ВС РФ. Тогда появится повод для новых криков, ведь это будет для Киева небывалым достижением, настоящей «перемогой».

Эксперт также заметил, что предугадать, что именно готовит Украина, довольно сложно, так как за нее думают в США, Британии и в других странах. Но в любом случае ясно, что для Киева важно добиться минимального успеха, а затем раздуть его в серьезную «победу», чтобы не уронить боевой дух ВСУ окончательно.

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