читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина готовит плацдарм для обещанного контрнаступления на Херсон и именно поэтому ей понадобилось разрушить Антоновский мост. Удар по нему призван нарушить логистику ВС РФ, рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он напомнил, что российские ВС, которые находятся на правом берегу Днепра, могут снабжаться по уже упомянутому Антоновскому мосту, а также через плотину Каховской ГЭС. Украинские войска уже били по обоим объектам, однако разрушить ни один из них не удалось. Кроме того, Киев не учитывает возможность наведения понтонных переправ, которые позволяют полностью заменить любой из мостовых переходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон зашел в тупик из-за ударов РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Ракеты стоимостью в миллион долларов каждая так и не позволили ВСУ достичь цели, так как ВС РФ быстро оборудовали переправу через Днепр. Причем последняя обошлась им гораздо дешевле.

Вам может понравиться

Китай развернул 18 гиперзвуковых комплексов для удара по авианосной ударной группе США

В ответ на отправку американской авианосной группировки к берегам Тайваня Китай развернул свои комплексы гиперзвуковых ракет DF-21D и DF-21. Речь идет о как минимум 18 пусковых установках, сообщает портал Avia.Pro.

Бывший разведчик США Риттер: Приказ нанести удар по СИЗО в Еленовке отдало высшее руководство Украины

Бывший военный разведчик ВС США Скотт Риттер объяснил, зачем украинская армия нанесла удар по Еленовской колонии. По его мнению, приказ на эту атаку поступил от высшего руководства страны. Риттер заявил,

Подберезкин: После победы на Донбассе останется два важных направления – Николаевское и Харьковское

После достижения всех целей на Донбассе ВС РФ останется зачистить только два направления – Харьковское и Николаевское. Однако там спецоперация пойдет гораздо активнее, уверен военный эксперт Алексей Подберезкин. Он напомнил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |