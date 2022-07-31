Украина готовит плацдарм для обещанного контрнаступления на Херсон и именно поэтому ей понадобилось разрушить Антоновский мост. Удар по нему призван нарушить логистику ВС РФ, рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Он напомнил, что российские ВС, которые находятся на правом берегу Днепра, могут снабжаться по уже упомянутому Антоновскому мосту, а также через плотину Каховской ГЭС. Украинские войска уже били по обоим объектам, однако разрушить ни один из них не удалось. Кроме того, Киев не учитывает возможность наведения понтонных переправ, которые позволяют полностью заменить любой из мостовых переходов.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон зашел в тупик из-за ударов РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Ракеты стоимостью в миллион долларов каждая так и не позволили ВСУ достичь цели, так как ВС РФ быстро оборудовали переправу через Днепр. Причем последняя обошлась им гораздо дешевле.