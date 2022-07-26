Сбалансированные и ответственные отношения Израиля и России разрушаются. Виной тому безответственность и высокомерие нынешних израильских властей. Так на кризис в российско-израильских отношениях отреагировал бывший премьер министр страны Биньямин Нетаньяху – сообщает “Канал N12”.

При этом экс-премьер заявил, что от отношений между двумя странами напрямую зависит безопасность Израиля. И сейчас глава кабинета министров Лапид и министр обороны Ганц ставят её под угрозу.

Кризис в российско-израильских отношениях возник с конца февраля этого года, когда Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. По словам представителей российского МИДа, Тель-Авив в ситуации на Украине занял антироссийскую позицию, что вызывает сожаление со стороны Москвы.

Биньямин Нетаньяху дважды занимал пост премьер-министра Израиля. В общей сложности на этом посту он провёл более 15 лет.