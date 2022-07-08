Интерконнектор Греция-Болгария, через который в страну пойдет азербайджанский газ, «положит конец российской монополии», заявил пока еще глава болгарского правительства Кирилл Петков. Он также подчеркнул историческую важность открытия IGB, передает РИА Новости.

Петков выразил гордость своим участием в реализации данного проекта, а также заявил, что он станет первым шагом к «полной энергетической независимости». Геополитическое сотрудничество, которое стартует с запуском интерконнектора, призвано «полностью изменить энергетическую карту региона».

По словам болгарского премьера, в ближайшие недели в Болгарию начнет поступать газ из Азербайджана. Петков поблагодарил за это своего греческого коллегу Кириакоса Мицотакиса, а также Евросоюз и президента Азербайджана Ильхама Алиева.