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ВС РФ несоизмеримо сильнее украинской армии, поэтому западное вооружение не поможет Киеву одолеть Россию, заявила экс-офицер американской разведки Ребекка Коффлер. По ее словам, такого количества денег и оружия, которое дало бы возможность ВСУ победить, просто не существует.

Коффлер напомнила, что только Соединенные Штаты выделили на военную помощь Киеву 54 миллиарда долларов. Также они отправили на Украину практически все оружие, которое хранилось на складах. Но ВСУ ни на йоту не приблизились к «победе», о которой говорят чуть ли не каждый день.

Президент Украины Зеленский, который недавно отдал приказ «освободить» Херсонскую и Запорожскую области, а также заикнулся еще и о Донбассе с Крымом, просто оторван от реальности и не понимает, что происходит на фронте. Поэтому ставить перед своими подчиненными цели, которых невозможно достичь.

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