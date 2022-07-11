читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Возрождение Речи Посполитой, о котором так мечтает Польша, постепенно становится реальностью. Варшава вполне может заняться возвращением своих бывших территорий, которые сейчас являются Западной Украиной, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о внесении украинским лидером Владимиром Зеленским законопроекта об особом статусе поляков.

«Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше», – цитирует экс-парламентария РИА Новости.

Напомним, представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря разъяснила, что данный законопроект позволит гражданам Польши въезжать на Украину без лишних бюрократических формальностей. Кроме того, теперь поляки получат те же права, что и украинцы.

Вам может понравиться

Михаил Делягин: Россия должна стать абсолютно честной, чтобы выжить и победить в конфликте на Украине

Победа России в конфликте на Украине будет достигнута только тогда, когда она полностью перестроит как экономическую, так и политическую сферу и сделает страну гораздо лучше, чем при киевском режиме, управляемом

FA: США расписались в неспособности повлиять на решения России по Украине

Соединенные Штаты санкциями против РФ намеревались повлиять на ее решения по Украине, однако этот план провалился, пишет американское издание Foreign Affairs. Автор публикации Барри Эйхенгрин отмечает, что действия Вашингтона лишь

В Великобритании раскрыли 5 условий для “победы” ВСУ над армией России

Запад продолжает мечтать о «победе» над Россией руками Украины. Так, издание Popular Mechanics рассказало о пяти ключевых условиях, соблюдение которых поможет достичь цели. Автор публикации Кайл Мизоками процитировал соответствующее заявление
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |