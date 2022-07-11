Возрождение Речи Посполитой, о котором так мечтает Польша, постепенно становится реальностью. Варшава вполне может заняться возвращением своих бывших территорий, которые сейчас являются Западной Украиной, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о внесении украинским лидером Владимиром Зеленским законопроекта об особом статусе поляков.

«Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше», – цитирует экс-парламентария РИА Новости.

Напомним, представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря разъяснила, что данный законопроект позволит гражданам Польши въезжать на Украину без лишних бюрократических формальностей. Кроме того, теперь поляки получат те же права, что и украинцы.