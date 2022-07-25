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Бракованные ракеты M31 GMLRS существенно снизили эффективность украинских атак с применением РСЗО HIMARS, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты напомнили о недавнем ударе по населенному пункту Красный Луч, по которому ВСУ выпустили все шесть боезарядов. Однако разорвались только три из них.

При этом точно известно, что оставшиеся три ракеты не были перехвачены средствами ПВО. Они просто рухнули на здание гостиницы в Красном Луче, не нанеся ему вреда. Еще в одной M31 GMLRS сработало только два заряда из трех, поэтому эффективность атаки можно оценивать не более, чем в 45-50 процентов.

В ЛНР рассказали, что все три неразорвавшихся ракеты были найдены. Они изготовлены в 2019 году, поэтому скорее всего являются просто бракованными. Менее распространенная версия – это подавление боезарядов средствами радиоэлектронной борьбы. Не исключено, что взрывы так и не состоялись из-за исчезновения сигнала GPS, из-за чего ракеты не сумели найти свои цели.

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