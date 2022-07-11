Цены на урановый концентрат, который применяется в качестве топлива для ядерных реакторов, значительно подскочили, а его доставка в США сократилась. Как сообщает издание Eurasia Daily, причина в антироссийских санкциях, которые ввела Канада.

Урановый концентрат марки U3O8 традиционно поставлялся в США из Казахстана. В России его обогащали, после чего экспортировали в Северную Америку. Однако в конце июня канадское судно, которое должно было доставить партию концентрата в США, так и не вышло из порта в Санкт-Петербурге из-за ограничений, которые власти Канады наложили на торговые отношения с Россией.

По данным издания, сбой логистической цепочки поставки уранового концентрата уже привёл к тому, что цена на него на мировом рынке выросла сразу на 65 процентов (до 52 долларов за фунт).

В настоящее время рассматриваются разные способы доставки урана U3O8 в США. Один из наиболее вероятных вариантов – транзитом через Китай. Однако, как уверяют специалисты, такое изменение в логистике значительно увеличит издержки на доставку сырья. Отмечается, что со стороны России в США поступает 20% от всего урана.