В Балтиморе стартовал процесс погрузки вооружений, которые Соединенные Штаты отправляют на Украине. Уже находятся на кораблях две батареи норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS, рассказал портал Avia.Pro.

Суда отправятся в Европу в ближайшие часы. После этого им предстоит пересечь Атлантический океан, на что уйдет около 10 дней, а затем комплексы ПВО в течение недели будут переброшены на Украину.

Напомним, что данные ЗРК Киев просил еще в самом начале специальной военной операции ВС РФ, однако тогда США были не готовы предоставить ВСУ современные системы противовоздушной обороны. О другом вооружении в настоящий момент ничего не известно, однако можно предположить, что Киев снова получит гаубицы M777, бронетехнику и боеприпасы к уже поставленным комплексам.