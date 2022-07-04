После присоединения к НАТО Финляндии и Швеции Балтийское море станет внутренним озером Североатлантического альянса. такое заявление сделал польский лидер Анджей Дуда.

Открывая заседание Совета национальной безопасности, он отметил, что в лице Швеции и Финляндии в НАТО вступают два сильных государства, а граница Альянса с РФ увеличивается на 1400 километров. Это, по мнению Дуды, плохие новости для России.

Кроме того, он заявил, что Польша только выиграет от вступления в НАТО двух новых участников, которые находятся в Балтийском регионе.

Напомним, что в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде вхождение новых участников в лице Швеции и Финляндии было одобрено официально. Теперь начинается процесс одобрения условий вступления и ратификация решения парламентами всех государств НАТО.