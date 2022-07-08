Украинские боевики наносят удары американскими РСЗО HIMARS не по военным, а по мирным жителям. Об этом заявил военный корреспондент Геннадий Дубовой.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников подтвердил, что в Киев были доставлены американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Геннадий Дубовой прокомментировал эту информацию: «К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Сейчас из этих систем лупят по Донецку и Ясиноватой, это точно подтверждено. А мы нет».

Военный обозреватель отметил, что российские военные часто находят трофеи, которые оставляют на позиции украинские боевики. Среди брошенного оружия очень часто военнослужащие находят чешские и английские гранатометы, а также американские пулеметы. Все это в очередной раз подтверждает, что Запад активно снабжает Киев оружием.