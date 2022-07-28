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Российские ВС успешно задействовали барражирующий боеприпас «Ланцет-3» для уничтожения весьма важного военного объекта на Украине. Изначально сообщалось, что они уничтожили принадлежащую националистам станцию РЭБ либо контрбатарейный радар.

Позже выяснилось, что «Ланцет-3» сравнял с землей ретрансляционную станцию управления турецкими ударно-разведывательными дронами Bayraktar TB2.

Подобные станции задействуются в случае необходимости контролировать беспилотник с большого расстояния. Они ретранслируют сигнал и обеспечивают бесперебойную связь с оператором. Одного пункта достаточно для уверенного управления сразу тремя БПЛА.

Портал Avia.Pro уточнил, что станция находилась рядом с селом Старая Богдановка. Сейча она уничтожена, поэтому управлять периодически поставляемыми Турцией новыми беспилотниками украинские боевики больше не смогут.

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