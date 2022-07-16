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Киев продолжает называть Дом офицером в Виннице гражданским объектом и обвинять Россию в его обстреле. Однако на самом деле в здании располагался командно-логистический пункт, в котором размещались военнослужащие и проводили важные совещания как украинские, так и иностранные офицеры.

Винница располагается на пересечении железных и автодорог, которые соединяют южную и северную, а также восточную и западную части Украины. Кроме того, расстояние от города до столицы Украины Киева составляет всего 240 км. Именно поэтому она была выбрана для устройства такого логистического центра.

Российский ракетный удар прекратил существование этого военного объекта. В результате атаки были уничтожены нацистские офицеры. Кроме того, в пламени сгорела чрезвычайно важная и секретная документация, в которой отражались все шаги по взаимодействию Украины и Североатлантического альянса.

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