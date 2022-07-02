Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нелестные высказывания об украинских беженцах в Польше и отметил, что подобное происходит и в других европейских странах. Он считает, что «бурный роман» между Украиной и Европой подходит к логическому завершению.

В западных СМИ ранее появились публикации о раздражении поляков из-за беженцев с Украины, которые стремятся устроить в Европе личную жизнь. Медведев напомнил, что это далеко не первый такой случай, подобное происходит в большинстве стран, которые еще недавно с энтузиазмом принимали жителей Украины.

«От украинофилии до украинофобии один шаг», – перефразировал Медведев известную поговорку, отметив, что граждане США и Европы начали уставать от Украины и от тех сложностей, которые спровоцировали санкции против России.

Вам может понравиться

19FortyFive: Всутпление в НАТО Финляндии и Швеции существенно ослабит ВС США

После приглашения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс защита этих стран стала «головной болью» США. Они взяли на себя дополнительное бремя и будут нести ответственности за все риски, которые обязательно

Кнутов рассказал о тактике ВС РФ в ходе освобождения Лисичанска

Военный историк Юрий Кнутов сравнил тактику ВС РФ в битве за Лисичанск с освобождением Харькова в годы Великой Отечественной. По словам эксперта, советские войска тогда тоже окружили город с трех

СБУ арестовало “туристические активы” миллиардера из России

Служба безопасности Украины (СБУ) заявило, что на корпоративные права одного из туристических агентств одного из предпринимателей России наложен арест. Как сообщает ТАСС, в СБУ не уточнили о каком турагентстве и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |