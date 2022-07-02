Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал нелестные высказывания об украинских беженцах в Польше и отметил, что подобное происходит и в других европейских странах. Он считает, что «бурный роман» между Украиной и Европой подходит к логическому завершению.

В западных СМИ ранее появились публикации о раздражении поляков из-за беженцев с Украины, которые стремятся устроить в Европе личную жизнь. Медведев напомнил, что это далеко не первый такой случай, подобное происходит в большинстве стран, которые еще недавно с энтузиазмом принимали жителей Украины.