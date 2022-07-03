Часть крупных иностранных компаний просят исключить их продукцию из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идёт о некоторых косметических брендах, бытовой химии, а также о принадлежностях для кофе. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на письмо ассоциации “Русбренд” в Министерство промышленности и торговли РФ.

Производители утверждают, что многие товары до сих пор производятся в России или их ввозят официальные дистрибьюторы. В этой связи необходимость в параллельном импорте отсутствует, утверждается в письме “Русбренда”.

В то же время ввезённый товар по схеме параллельного на таможне тщательно не проверяется, так что не исключено, что под видом оригинальных товаров в Россию может попасть контрафактная продукция, что чревато репутационными рисками для производителей оригинальных товаров. Не говоря уже о том, что потребитель может получить некачественный товар.

В числе товаров, которые предлагается исключить из списка параллельного импорта, значится продукция под брендами Nivea, Shauma, Domestos, Nescafe и другими.