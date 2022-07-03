читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Часть крупных иностранных компаний просят исключить их продукцию из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идёт о некоторых косметических брендах, бытовой химии, а также о принадлежностях для кофе. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на письмо ассоциации “Русбренд” в Министерство промышленности и торговли РФ.

Производители утверждают, что многие товары до сих пор производятся в России или их ввозят официальные дистрибьюторы. В этой связи необходимость в параллельном импорте отсутствует, утверждается в письме “Русбренда”.

В то же время ввезённый товар по схеме параллельного на таможне тщательно не проверяется, так что не исключено, что под видом оригинальных товаров в Россию может попасть контрафактная продукция, что чревато репутационными рисками для производителей оригинальных товаров. Не говоря уже о том, что потребитель может получить некачественный товар.

В числе товаров, которые предлагается исключить из списка параллельного импорта, значится продукция под брендами Nivea, Shauma, Domestos, Nescafe и другими.

Вам может понравиться

Зеленский признал полное огневое превосходство России на Донбассе

Украинская армия ежедневно теряет контроль над обширными территориями Донбасса, так как ВС РФ владеют полным огневым превосходством. Особенно крупным является преимущество по количеству артиллерийских орудий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Минобороны РФ рассказало о ликвидации в ДНР элитного подразделения ВСУ

18 боевиков элитного подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Хмельницкого ликвидированы союзными силами у населенного пункта Спорное на территории ДНР. Еще двое военнослужащих элитного

Министр экономики ФРГ Хабек заявил о возможности использовать “Северный поток” на 100%

Газопровод «Северный поток» в настоящий момент может поставлять 100 процентов газа. Заявления РФ о технических неисправностях делаются только для того, чтобы урезать поставки голубого топлива в Европу, заявил глава Минэкономики
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |