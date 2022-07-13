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Предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус граждане Беларуси теперь не обязаны при пересечении границы с Россией. Соответствующие изменения начинают действовать с 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Подписанный руководителем ведомства документ вносит изменение в другое постановление и исключает пункт, по которому граждане Беларуси наравне со всеми приезжающими иностранными гражданами должны сдавать ПЦР-тест при въезде в страну. Отсутствие результатов ПЦР-теста было достаточным основанием для запрета въезда на территорию России. Теперь такие ограничительные меры для граждан Белоруссии перестают действовать.

Ранее в России на фоне снижения числа случаев заражения коронавирусом Роспотребнадзор отменил все антиковидные ограничения. Впрочем, специалисты не исключают, что к ним снова могут вернуться, если число инфицированных увеличится. Однако пока предпосылок для этого нет.

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