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Власти страны намерены ужесточить контроль за доходами и расходами руководителей муниципальных и государственных учреждений. В частности, предлагается обязать их декларировать не только доходы (как это делается сейчас), но и расходы. Соответствующие поправки в законодательство разработал Минтруд. Их уже одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщает РБК.

Изменения призваны ужесточить антикоррупционное законодательство. Кроме руководителей бюджетных учреждений вроде директоров школ, заведующих детскими садами или главных врачей больниц, согласно предложенному законопроекту о расходах будут отчитываться и руководители государственных корпораций.

Издание напоминает, что под расходами должностных лиц сейчас понимаются крупные сделки, которые были совершены в течение одного года. Речь идёт к примеру, о покупке недвижимости. Впрочем, в публичных декларациях сведений о расходах не будет – они будут нужны только органам антикоррупционного контроля.

Нововведение должно затронуть свыше 200 тысяч человек – столько в России руководителей муниципальных и государственных учреждений.

Законопроект, который подготовил Минтруд, теперь должны рассмотреть депутаты Государственной Думы.

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