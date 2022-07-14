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Удар по Дому офицеров в центре Винницы был нанесен из-за размещения там военнослужащих ВСУ, заявил старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов.

Таким образом он ответил на обвинения украинской делегации в атаке на Винницу в ходе политического форума по целям устойчивого развития, передает РИА Новости.

Варганов также заявил, что обвинения украинского коллеги не имеют под собой никаких оснований, так как Киев на протяжении последних восьми лет беспрерывно обстреливал мирных жителей Донбасса. За это время погибло насколько тысяч ни в чем не повинных граждан. Российские же ВС наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Кроме того, дипломат заявил, что украинская сторона почему-то не упомянула об атаке на Новую Каховку пару дней назад, в результате которой погибли мирные жители. Киев продолжает обстрелы своей же территории, убивая граждан Украины, живущих там, но при этом не считает нужным даже обсуждать такие удары.

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