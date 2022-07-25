Соединенные Штаты хотят спровоцировать в Европе еще больший экономический кризис, заставляя ее отказаться от сотрудничества с Китаем. Фактически, они угрожают оставить континент без военного щита США, если ЕС не захочет принять их сторону, пишет немецкое издание Die Welt.

Автор публикации Томас Штраубхаар называет действия Соединенных Штатов политическим давлением, которое они постоянно усиливают. В условиях нескольких кризисов, обрушившихся сегодня на Германию, Вашингтон хочет добить ее экономику, вынуждает выбирать между США и Китаем, передает РИА Новости.

Напомним, что в июне в Германии была зафиксирована инфляция в 8 процентов. Настолько сильных экономических кризисов страна не знала несколько десятилетий, но сейчас столкнулась с серьезными проблемами. Причем не без участия Соединенных Штатов.