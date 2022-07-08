В Сети появилось видео, на котором девушка, служащая в составе Вооруженных сил Украины, рассказывает всю правду о боевых действиях. Подробности передает издание “Царьград“.

Предположительно, девушка является санитаркой в ВСУ. На видео она признается, что сидеть в окопах под артиллерийским обстрелом российской армии очень страшно и неприятно.

Видео снято как раз в тот момент, когда происходил обстрел. По словам девушки, стрельба велась 152-м калибром. За кадром раздаются прицелы и разрывы снарядов. Девушка даже по звуку уже может определить, долетел ли снаряд, попал ли он в цель.

Лежа в окопах военнослужащая ВСУ говорит: “Всё немного не так, как я себе представляла. Это стрёмно и грязно”.