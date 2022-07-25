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Эксперты Сиднейского университета рассказали, что с 1823 года детям всего мира часто ставят диагноз «боли роста», однако этого заболевания на самом деле может не существовать.

Они описали ключевые симптомы, из-за которых врачи ставят такой диагноз – сильная пульсация и болевые ощущения в обеих нижних конечностях. Причины их появления ученые назвать не могут, но точно знают, что это не заболевания костей или мышц. В подавляющем большинстве случаев болезнь исчезает сама собой к 12 годам.

Авторы исследования отметили, что данное состояние причиняет ребенку сильный дискомфорт. Вполне вероятно, оно указывает на наличие в организме серьезных проблем, однако медики продолжают называть его «болями роста». По мнению ученых, необходимо упразднить этот диагноз, чтобы врачи взялись за изучение проблемы и попытались установить, по каким причинам она возникает.

Также они назвали данный диагноз «мусорной корзиной» медицины, в которую «складывают» симптомы, объяснения появлению которых еще не найдены.

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