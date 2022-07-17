Заявления президента Сербии Александра Вучича о сохранении дружеских отношений с Россией и Китаем не понравились украинскому депутату Алексею Гончаренко. Известный своими неадекватными выходками парламентарий призвал сербского лидерства подготовиться к бегству из родной страны.

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», – цитирует его высказывание РИА Новости.

По словам Гончаренко, Сербия слишком много возомнила о себе, несмотря на то, что население государства составляет всего 6 миллионов человек.

Напомним, что Вучич ранее заявил о неизменном курсе Сербии на вступление в Евросоюз. При этом он отметил, что Белград не намерен разрывать связи с РФ, как это сделали друге европейские государства.