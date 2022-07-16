Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский президент Джо Байден должен быть объявлен в международный розыск, так как именно он виновен в развязывании конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий также обвинил лидера США в спонсировании неонацизма, передает РИА Новости.

Шеремет взвалил на Соединенные Штаты ответственность за все, что в настоящий момент происходит на Украине, а также высказался в том духе, что непреодолимое желание США сунуть нос в дела суверенных государств является угрозой для всей планеты.

Также парламентарий напомним, что Вашингтон, прикрывая свои намерения желанием прививать демократические ценности, фактически использовал Украину и народ этой страны для своей низменной цели. Заключается она в ослаблении России и реализации амбиций по мировой гегемонии.

Вам может понравиться

С момента начала СВО Израиль заблокировал поставку своего вооружения на Украину 4 странам

Израиль придерживается нейтралитета в конфликте на Украине и не только не поставляет Киеву собственное оружие, но и блокирует такие поставки от других стран. Так, с начала спецоперации ВС РФ он

Президент Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России

Конфликт на Украине превратился в “мировой”, в котором Запад противостоит России. Президент Сербии Александр Вучич выразил опасения, что он перерастет в более масштабный. Вучич отметил, что сейчас “весь западный мир

Управляемые снаряды “Торнадо-С” по точности и дальности превосходят боезаряды РСЗО HIMARS

Снаряды для российской РСЗО «Торнадо-С», которая сравнительно недавно поступила на вооружение, превосходят по точности и дальности поражения целей ракеты для американских M142 HIMARS, передает РИА Новости со ссылкой на источник
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |