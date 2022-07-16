Американский президент Джо Байден должен быть объявлен в международный розыск, так как именно он виновен в развязывании конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий также обвинил лидера США в спонсировании неонацизма, передает РИА Новости.

Шеремет взвалил на Соединенные Штаты ответственность за все, что в настоящий момент происходит на Украине, а также высказался в том духе, что непреодолимое желание США сунуть нос в дела суверенных государств является угрозой для всей планеты.

Также парламентарий напомним, что Вашингтон, прикрывая свои намерения желанием прививать демократические ценности, фактически использовал Украину и народ этой страны для своей низменной цели. Заключается она в ослаблении России и реализации амбиций по мировой гегемонии.