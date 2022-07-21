“Экономическая война”, которую Евросоюз развязал против России, ничем хорошим для Германии не закончится. Такое мнение высказала депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт, бывший лидер парламентской фракции Левой партии.

Как сообщает издание dpa, парламентарий заявила о необходимости прекратить экономическое давление на Россию. В противном случае, Москва может пойти на прекращение поставок энергоносителей, что приведёт к краху немецкой экономики. Вагенкнехт пояснила, что российское сырьё является одним из наиболее дешёвых на рынке, и во многом за счёт него поддерживается высокая конкурентоспособность промышленности Германии.

Вагенкнехт добавила, что со временем “экономическая война” против России развалит Германию, а вот Москве она вряд ли серьёзно повредит.

В Европе сейчас наблюдается дефицит природного газа, поставки которого значительно сократились на фоне охлаждений отношений между Евросоюзом и Россией из-за ситуации на Украине.