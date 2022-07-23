читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава организации Resilient Navigation and Timing Foundation в своей публикации в издании Defense News напомнила об «устрашающей репутации» российских комплексов радиоэлектронной борьбы. При этом она отметила, что на Украине ВС РФ не особо торопятся подавлять сигналы систем спутниковой навигации, что могло бы дать им в руки дополнительные козыри.

Говард назвала пять причин, по которым Россия не задействует средства РЭБ в полную силу. Первая из них – это отсутствие необходимости в подавлении сигналов GPS, так как устаревшее советское вооружение противника не использует спутниковую навигацию для ведения огня.

Вторая причина заключается в том, что ВС РФ сами используют GPS. Кроме того, они не хотят подвергать рискам системы радиоэлектронной борьбы, которые обнаруживаются противником сразу же после активации.

Говард отметила, что Россия активно применяет РЭБ в Северной Норвегии, причем ей удается заглушить все сигналы GPS, но продолжать использовать ГЛОНАСС, которая нормально работает. Вполне вероятно, на Украине подобное сделать не получается из-за использование систем, не отвечающих заявленным характеристикам.

Вам может понравиться

Офицер “Отважных” заявил, что артиллерия НАТО не превосходит российскую

Украинская артиллерия, а также западные боевые системы, которыми НАТО пичкает Киев, не может даже теоретически превосходить российские орудия, рассказал офицер группировки ВС РФ «Отважные» в интервью РИА Новости. Он пояснил,

NYT: США уже не верят в способность Украины победить Россию

Киев всеми силами пытается доказать Западу, что способен на равных сражаться с ВС РФ, но при этом бьет почему-то исключительно по мирному населению. Один из последних примеров – это Новая

Артиллерия “Отважных” круглосуточно накрывает позиции противника непрерывным артиллерийским огнем

Группировка ВС РФ «Отважные» продолжает крушить оборону ВСУ под Северском. Особенно эффективно работает артиллерия, которая круглосуточно поливает огнем позиции боевиков противника, не давая ему расслабиться ни на минуту. Портал «Русская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |