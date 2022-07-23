Глава организации Resilient Navigation and Timing Foundation в своей публикации в издании Defense News напомнила об «устрашающей репутации» российских комплексов радиоэлектронной борьбы. При этом она отметила, что на Украине ВС РФ не особо торопятся подавлять сигналы систем спутниковой навигации, что могло бы дать им в руки дополнительные козыри.

Говард назвала пять причин, по которым Россия не задействует средства РЭБ в полную силу. Первая из них – это отсутствие необходимости в подавлении сигналов GPS, так как устаревшее советское вооружение противника не использует спутниковую навигацию для ведения огня.

Вторая причина заключается в том, что ВС РФ сами используют GPS. Кроме того, они не хотят подвергать рискам системы радиоэлектронной борьбы, которые обнаруживаются противником сразу же после активации.

Говард отметила, что Россия активно применяет РЭБ в Северной Норвегии, причем ей удается заглушить все сигналы GPS, но продолжать использовать ГЛОНАСС, которая нормально работает. Вполне вероятно, на Украине подобное сделать не получается из-за использование систем, не отвечающих заявленным характеристикам.