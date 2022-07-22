Высокопоставленные военные Соединённых Штатов Америки впечатлены арсеналом дальнобойного вооружения России. Эта та сила, из-за которой российскую армию не стоит недооценивать. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк – пишет газета “Известия”.

Генерал, выступая на форуме по безопасности, также отметил, что Россия располагает значительными возможностями и в области обычного оружия, что также делает страну заметным игроком в мировой политике.

Ванхёрк кроме этого оценил и военные возможности Китая – ещё одного стратегического противника Соединённых Штатов. По мнению генерала, пока вооружённые силы Поднебесной не находятся “на подъёме”. В то же время сбрасывать со счетов гипотетическую опасность, которая исходит от КНР, не стоит – считает генерал. По его словам, Пекин сейчас принимает серьёзные усилия, чтобы составить конкуренцию Вашингтону в военной сфере.