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Рост цен в Великобритании отражается на рационе рядовых жителей Соединённого Королевства. Многие уже начали отказываться от употребления в пищу мяса и рыбы – пишет газета Daily Mail.

По данным издания, больше всего за последние несколько месяцев упал спрос на свинину – почти на 24 процента. На говядину спрос снизился более чем на 11,5 процентов, на такой же показатель упали продажи рыбы. А мясо курицы стали покупать почти на 10 процентов меньше. Журналисты отмечают, что раньше вегетарианцы тратили больше денег на продукты, заменяющие животный белок, но сейчас ситуация поменялась – любители мяса платят за еду больше вегетарианцев.

Между тем производители мяса пока не заявляют о сокращении производства своей продукции. Даже несмотря на снижение спроса. Снижать цены, чтобы подстегнуть спрос, они также не планируют, заявляя, что нынешняя стоимость продукции справедливая.

Рост цен сейчас отмечается во многих странах Европы и США. Темпы инфляции начали ускоряться ещё в прошлом году. И пока трендов на её снижение не наблюдается.

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