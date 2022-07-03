В парадоксальной ситуации оказались страны Евросоюза. На фоне сложной геополитической обстановки стремясь навредить России государства Запада ввели против неё экономические санкции. При этом последствия такого решения больше ударили по самой Европе, но отменять санкции она не планирует. Об этом пишет газета Daily Express.

Такая логическая конструкция, при которой между двумя правилами возникает взаимоисключающая связь, называют “уловкой-22”. О том, что в неё попали страны Евросоюза, заявил один из руководителей бизнес-школы Keele Самир Дани, на которого ссылаются в материале Daily Express.

Сколько страны Запада будут находиться в парадоксальном состоянии, эксперты не прогнозируют. Очевидно, это зависит от множества факторов, отмечают специалисты.

Экономические ограничения, которые страны Запада ввели в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе, прежде всего, ударили по энергетической отрасли Европы: поставки газа из России существенно сократились, а сам он значительно вырос в цене. При этом оперативно заместить поставки российских энергоносителей из альтернативных источников страны Запада не в состоянии. В то же время о снятии санкций или их смягчении речи также не идёт.