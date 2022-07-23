Украинская сторона сказала, что ВС РФ не уничтожала РСЗО HIMARS, поэтому заявления Минобороны России являются ложными, сообщил американскому телеканалу CNN один из высокопоставленных американских чиновников. Портал «Военное обозрение» назвал это «интересным доводом».

Эксперты также обратили внимание и на другие заявления чиновника. Так, он отметил, что Киев настолько эффективно применяет HIMARS, что ВС РФ предпринимают меры для смягчения последствий обстрелов и «перепрятывают» свои военные объекты. Причем это им якобы совсем не помогает. При этом американец не сумел привести ни единого примера эффективного использования РСЗО.

По словам экспертов, Киев должен хоть как-то прикрыть факты уничтожения российской армией сразу 4 реактивных систем залпового огня, поэтому бьет из оставшихся комплексов по мирным городам и гражданской инфраструктуре Херсонской области. Американские же чиновники используют «аргументы» ВС РФ в качестве истины в последней инстанции, так как никаких других доводов в их распоряжении просто нет.