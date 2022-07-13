ВС РФ и украинские националистические формирования в настоящий момент не могут нанести решающие удары в восточной части Украины. На сайте телеканала CNN появилась публикация, авторы которой попытались предсказать дальнейшие события на Донбассе.

По их словам, ни одна из «двух измученных армий» пока не готова к нанесению сокрушительного удара. ВС РФ взяли оперативную паузу, восстанавливая логистику и наращивая силы для полного освобождения Донбасса. По мнению экспертов, приоритетными целями для России сейчас являются Славянск и Краматорск, но ожидать лобового штурма этих городов не стоит. Российские ВС будут действовать точно так же, как в Лисичанске и Северодонецке, окружая противника и медленно продвигаясь к цели, активно используя артиллерийское вооружение.

Киев, по словам авторов публикации, переведенной порталом «Военное обозрение», также наращивает силы. Его цель – это восстановление контроля над Херсонской областью. Ее достижение могло бы сильно ударить по ВС РФ и их боевому духу, однако у ВСУ проблем с логистикой намного больше, что существенно снижает шансы на контрнаступление.

Эксперты также прогнозируют, что поток военной помощи Киеву вполне может резко прекратиться или как минимум сильно замедлиться. США и Европа столкнулись с экономическим кризисом, поэтому они могут перейти к активному лоббированию мирных переговоров между Москвой и Киевом.

По мнению авторов, все может решиться уже в ближайшие недели или несколько месяцев. От результатов боев за Донбасс будет во многом зависеть исход всей российской спецоперации на Украине.