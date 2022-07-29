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Украинское руководство уверенно заявляет, что контроль над Херсоном будет восстановлен в результате скорого контрнаступления, намеченного на август-сентябрь. Однако военнослужащие ВСУ не верят в эти анонсы. Они считают, что не справятся с данной задачей даже до конца текущего года.

Телеканал CNN, корреспонденты которого побывали в Николаевской области, показал интервью с несколькими бойцами ВСУ. Они рассказали, что за то время, пока Херсон находится под контролем России, ее подразделения успели оборудовать огневые позиции и укрепления. Украинским же боевикам придется идти в контратаку по голой степи, на открытой местности, поэтому их легко уничтожат с применением авиации и артиллерии.

Киев надеется на западное оружие, однако оно предназначено для обороны, а не для наступательных действий. Да и ВСУ с момента начала спецоперации продемонстрировали, что они способны только уходить в глухую защиту, как это было в Мариуполе. Поэтому у них просто нет навыков для контрнаступления.

Бойцы, с которыми общались корреспонденты CNN, все же уверены, что Херсон «вернется под контроль Украины» к концу этого либо в начале следующего года. Однако они не учли, что к этому сроку РФ примет южные области в свой состав на основе референдума. И тогда контрнаступление ВСУ станет нападением на Россию со всеми вытекающими негативными для Киева последствиями.

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