Канцлеру Германии Олафу Шольцу следовало бы поддержать решение своего британского коллеги Бориса Джонсона и тоже отправиться в отставку, считают читатели немецкого издания Die Welt. Так они прокомментировали неподдельное удивление главы государства ответными контрмерами на антироссийские санкции.

«Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?», написал в комментариях пользователь Dombacher M.

Sabina добавила, что немецкое правительство неспособно адекватно оценивать последствия собственных действий.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику», — уверен W H.

Также комментаторы отметили двуличность федерального канцлера, который почему-то считает, что Россия не имеет права отвечать Германии на вводимые ею санкции.