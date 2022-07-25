Несмотря на победу украинского исполнителя на «Евровидении-2022», в следующем году конкурс будет проходить в Великобритании. Такое решение, принятое из-за событий на Украине, совсем не устраивает многих британцев, пишет издание Daily Express.

Пользователи Сети в комментариях к новости о «Евровидении» в Лондоне написали, что проведение конкурса – дорогое удовольствие. Тратить огромные деньги на его организацию совсем неуместно, так как в Британии разразился экономический кризис из-за ситуации на Украине, приводит слова британских журналистов РИА Новости.

«Конечно, Би-би-си рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!» – написал комментатор с ником banana.

Еще один пользователь сыронизировал, что проведение «Евровидения» поможет Великобритании сэкономить электроэнергию, так как большинство будет выключать телевизоры на время концертов.