Пандемия коронавируса не планирует отступать. Число заражений во всём мире только за две недели значительно выросло – почти на 30 процентов. Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Брифинг с участием главы ВОЗ транслировался на видеохостинге YouTube.

Гебрейесус отметил, что заболеваемость ковидом возросла за счёт широкого распространения штамма коронавируса “омикрон”, а точнее его подвидов BA.4 и BA.5. Именно они стали причиной резкого роста заболеваемости в Европе и США. В Азии, а точнее в Индии, в то же время выявили ещё один вариант “омикрона” – его обозначили как BA.2.75 – рассказал глава ВОЗ. Сейчас за этим штаммом ведётся наблюдение.

“Омикрон”-штамм коронавируса отличается высокой заразностью, однако ковид, который он вызывает, у большинства пациентов протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов. Несмотря на рост заражений коронавирусом, власти многих стран уже сняли основные антиковидные ограничения вроде обязательного ношения медицинских масок или иных средств индивидуальной защиты органов дыхания, обязательного предъявления результатов ПЦР-тестов или справки о вакцинации при въезде в страну и так далее.