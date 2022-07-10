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Журналист из Чехии Милан Водичка прокомментировал стремление НАТО увеличить силы быстрого реагирования до 300 тысяч военнослужащих. Он отметил, что этот шаг никак не поможет Альянсу защитить Эстонию, Латвию и Литву в случае гипотетической войны между ними и Россией.

По словам журналиста, развертывание сил быстрого реагирования занимает около 15 дней. Однако этого срока Москве будет вполне достаточно, чтобы «раскатать» все три прибалтийских государства. Натовской армии после этого уже нечего будет делать.

«Пятнадцати дней более чем достаточно, чтобы отреагировать на новости о том, что джихадисты откармливают верблюдов. Этого времени достаточно, чтобы начать воевать, когда растает снег. Но РФ за это время Прибалтику просто раскатает», – процитировал Водичку портал “Свободная пресса”.

Он также заявил, что Североатлантический альянс в нынешнем его виде не способен защитить ни одну страну-участницу. Поэтому ему следует задуматься не о новой стратегической концепции, которая ничего разумного в себе не несет, а о масштабной перестройке.

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