Симулятор строительства и менеджмента Factorio резко увеличился в цене для пользователей цифрового магазина Steam из России. Игра взлетела в стоимости сразу в 20 раз: с 500 рублей до 10 тысяч. Информация об этом размещена в цифровом магазине.

Производитель игры, компания Wube Software из Чехии, никак не объяснила свои действия. Повышение цены на игру отмечено и для других регионов мира, однако там оно не было таким высоким. К примеру, в США игра сейчас стоит 30 долларов (это примерно 1,7 тысяч рублей), в Катаре – 1,9 тысяч рублей (после конвертации в рубли катарского риала).

Примечательно, что саундтрек от игры, который в Steam продают отдельно, в цене не изменился и по-прежнему стоит 170 рублей.

Резкое повышение цены для россиян больше похоже на выражение студией позиции по отношению к действиям России на международной арене. Вряд ли кто-то будет покупать инди-симулятор строительства за 10 тысяч рублей. Тем более, что покупки в Steam для россиян ограничены.