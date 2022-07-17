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Эксперты издания «Свободная пресса» сравнили китайский и американский бомбардировщики-невидимки H-20 и B-21 Raider и отдали явное предпочтение первому. Сообщается, что разработка конструкторов КНР превосходит американский самолет по всем параметрам.

США проиграли Китаю уже сейчас, хотя B-21 появится на вооружении американских ВВС только к 2026 году, отмечают авторы. Пекин создал уникальный стратегический бомбардировщик с использованием стелс-технологий всего за 6 лет. Одно это можно считать рекордом.

Авторы рассказали, что о характеристиках китайского самолета известно мало, так как процесс его разработки держался в строжайшей секретности. Однако есть информация, что по дальности он превзойдет все существующие бомбардировщики такого класса.

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