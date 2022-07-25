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Популярные курорты Черногории в этом году остаются практически пустыми, на пляжах можно найти множество свободных мест, рассказала аналитик Ана Маркович, представляющая портал Nova.rs. По ее словам, под американскими бомбами в 1999 году курортный сезон все же был намного лучше, передает “ИноСМИ”.

Причинами провала нынешнего сезона Маркович назвала экономический кризис и связанное с ним повышение цен буквально на все. Кроме того, Черногория запретила воздушное сообщение с РФ, поэтому россияне, традиционно составлявшие подавляющее большинство туристов, на курорты не приедут.

Сейчас на пляжах Черногории загорают в основном граждане Украины. Но они сильно экономят, предпочитают как можно меньше тратиться, из-за чего заработки предпринимателей упали на 30-50 процентов. Многие бизнесмены, ранее хорошо зарабатывавшие на курортном отдыхе, говорят, что даже в период пандемии Черногория хорошо проводила летний сезон. Но в этом году он полностью провален.

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