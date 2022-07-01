читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чехия подписала контракт с США на поставку топлива для своих АЭС. Америка выиграла тендер, который продлевает сотрудничество не менее чем на десять лет. Первые поставки начнутся уже с 2024 года. Подробности передает «Свободная Пресса».

Но такое сотрудничество может обернуться для Чехии катастрофой. Дело в том, что Чешские АЭС были построены еще во времена Советского Союза. Она могут правильно работать только на российском топливе.

Ранее Чехия уже пыталась наладить сотрудничество с США, но из-за проблем с поставками оно завершилось. АЭС были снова переведены на российские ресурсы. Эксперты отмечают, что использование неподходящего топлива сказывается на сроке эксплуатации АЭС, а это, в свою очередь, приведет к катастрофе.

Кроме того, при вмешательстве в работу АЭС США повышается риск аварий. Сейчас на станциях работают проверенные российские энергоблоки, поэтому опасность минимальна.

Вам может понравиться

Курс в 30 рублей за доллар станет критичным для экспортёров

Если стоимость доллара продолжит снижаться, у российских экспортёров могут возникнуть сложности. Их рублёвая выручка значительно просядет. Критичным станет показатель в 30 рублей за один доллар. Такое мнение высказал представитель Независимого

Эксперт Алехин рассказал, где на самом деле находятся центры принятия решений на Украине

Россия уже наносит удары по центрам принятия решений ВСУ, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин изданию “Украина.ру”. Он пояснил, что эти самые центры располагаются совсем не на Банковой или в здании

Российские САУ “Акация” уничтожили бронекатер ВСУ при попытке форсирования Северского Донца

ВСУ попытались навести понтонную переправу через Северский Донец рядом с населенным пунктом Залиман на Донбассе, чтобы пойти в контрнаступление, однако российские военные разгадали и разрушили их планы, передает портал Avia.Pro.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |