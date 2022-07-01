Чехия подписала контракт с США на поставку топлива для своих АЭС. Америка выиграла тендер, который продлевает сотрудничество не менее чем на десять лет. Первые поставки начнутся уже с 2024 года. Подробности передает «Свободная Пресса».

Но такое сотрудничество может обернуться для Чехии катастрофой. Дело в том, что Чешские АЭС были построены еще во времена Советского Союза. Она могут правильно работать только на российском топливе.

Ранее Чехия уже пыталась наладить сотрудничество с США, но из-за проблем с поставками оно завершилось. АЭС были снова переведены на российские ресурсы. Эксперты отмечают, что использование неподходящего топлива сказывается на сроке эксплуатации АЭС, а это, в свою очередь, приведет к катастрофе.

Кроме того, при вмешательстве в работу АЭС США повышается риск аварий. Сейчас на станциях работают проверенные российские энергоблоки, поэтому опасность минимальна.