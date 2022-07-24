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При взгляде на электромобили в стиле аниме, которые США выбрали для армии, противник умрет от смеха, поэтому войска отправлять даже не придется, иронично заметил автор публикации в издании Car Buzz.

Он напомнил, что машину от стартапа Canoo Пентагон купил за 67,5 тысяч долларов. Она будет проходить испытания, которые позволят установить особенности применения как в условиях гарнизона, так и на поле боя.

Кроме того, Минобороны уже выбрало двух поставщиков, которые к 2035 году должны представить электромобили с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу. Один из них – это компания General Motors, у которой Пентагон намерен покупать электрическую версию внедорожников Hummer.

Напомним, что ранее автомобили Canoo были выбраны в качестве официальных электрокаров для американской миссии на Луне.

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