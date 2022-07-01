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Представитель Консервативной партии Великобритании Кристофер Пинчер был вынужден уйти с поста заместителя координатора политического объединения. Причиной стал скандал с приставанием к двоим мужчинам в одном из элитных лондонских клубов, пишет «Российская газета» со ссылкой на таблоид The Sun.

Депутат британского парламента извинился за свое поведение перед всеми, кто пострадал от его поведения, а также принес извинения премьер-министру Борису Джонсону. 52-летний Пинчер написал главе правительства письмо, в котором признал, что слишком много выпил.

5 лет назад парламентария уже обвиняли в домогательствах к бывшему представителю олимпийской сборной Великобритании. Тогда доказательств его виновности не нашлось, поэтому Пинчер вышел сухим из воды.

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